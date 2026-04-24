Uomini e Donne riavvicinamento tra Magda e Mario? Parla lei | Fiammella sempre accesa

Da ilsipontino.net 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da diverse settimane, Magda Catozzi non è più presente nel programma di Maria De Filippi, dopo aver deciso di lasciare il format per continuare a frequentare un uomo incontrato al di fuori delle telecamere. Recentemente, si è parlato di un possibile riavvicinamento tra lei e un altro concorrente del programma, Mario. In un’intervista, Magda ha dichiarato che la “fiammella” tra loro rimane sempre accesa, senza fornire ulteriori dettagli.

Magda Catozzi da settimane è assente a Uomini e Donne, aveva deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi per approfondire la conoscenza di un uomo fuori. Ospite a Casa Lollo 3 ha rivelato che è di nuovo libera, fuori dalla trasmissione aveva conosciuto una persona ma tra loro è finita quasi subito. Nei giorni scorsi l'ex dama è stata pizzicata insieme a Mario Lenti durante un party organizzato con alcuni volti di Uomini e Donne e sembra che tra loro ci sia stato un riavvicinamento. Cosa sta succedendo tra Magda e Mario Lenti dopo Uomini e Donne? Cosa ha detto l'ex dama sul loro rapporto Magda Catozzi ha poi ammesso che lei e Mario Lenti si stanno sentendo, tra loro potrebbe scattare di nuovo la scintilla? In merito a ciò non ha voluto rivelare alcun dettaglio, ha però detto che non esclude niente.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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