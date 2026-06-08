Derubato della bici sotto minaccia dello spray urticante in zona Viale Gramsci a Pisa

Un uomo è stato derubato della bicicletta sotto minaccia di spray urticante in zona Viale Gramsci a Pisa. I carabinieri del Comando Provinciale di Pisa hanno aumentato le operazioni di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa e al degrado, in seguito alle decisioni prese in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura.

In linea con le determinazioni assunte in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura, I carabinieri del Comando Provinciale di Pisa hanno intensificato nell'ultima settimana le attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa, al degrado. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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