Derubato della bici sotto minaccia dello spray urticante in zona Viale Gramsci a Pisa

Da pisatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo è stato derubato della bicicletta sotto minaccia di spray urticante in zona Viale Gramsci a Pisa. I carabinieri del Comando Provinciale di Pisa hanno aumentato le operazioni di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa e al degrado, in seguito alle decisioni prese in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In linea con le determinazioni assunte in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura, I carabinieri del Comando Provinciale di Pisa hanno intensificato nell'ultima settimana le attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa, al degrado. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Viale Ceccarini, il nuovo volto della città giardino: da Pasqua percorribile il tratto fino a viale GramsciDa Pasqua, viale Ceccarini sarà aperto al traffico fino a viale Gramsci, segnando un nuovo capitolo nella riqualificazione urbana di Riccione.

Insulti, spray urticante e spari. La festa della Liberazione è un caosDurante le celebrazioni della Festa della Liberazione, si sono verificati diversi episodi di tensione che hanno coinvolto varie comunità.

Argomenti più discussi: Derubato della bici sotto minaccia dello spray urticante in zona Viale Gramsci a Pisa; Varese, rubano una bici a un 15enne con la violenza e poi la lanciano contro i poliziotti; Novellara, ritrova l'auto rubata e viene aggredito; Supercar importate illegalmente dal Titano.

Rapina a Bologna, rider aggredito e derubato della bici elettricaBOLOGNA, 23 FEB - Mentre stava lavorando, un rider ventenne, venerdì sera in via Albani, in Bolognina, è stato aggredito e derubato della bicicletta elettrica usata per effettuare le consegne. Il ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web