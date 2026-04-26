Durante le celebrazioni della Festa della Liberazione, si sono verificati diversi episodi di tensione che hanno coinvolto varie comunità. A Milano, la comunità ebraica è stata esclusa dal corteo, suscitando dure critiche da parte del loro rappresentante, che ha attribuito la responsabilità a un'organizzazione che organizza l’evento. A Roma, invece, membri di un partito politico sono stati aggrediti da alcuni manifestanti, con insulti, spray urticante e anche spari.

Tensioni, aggressioni, feriti, insulti, bandiere che trasformano chi le porta in un bersaglio. Con chi non sta dalla parte più rossa che finisce fuori dal corteo. Il 25 aprile è il solito campo di battaglia. A Milano, prima ancora che la manifestazione si avvii, un gruppo di militanti del Carc prende la testa e prova a dettare la linea: «Fuori i sionisti dal corteo». Lo urlano mentre parte Bella ciao, con il clima che è tutt’altro che quello di una memoria condivisa. La resa dei conti: «Al corteo non vogliamo né nazisti né fascisti». E questo era scontato. L’ultimo passaggio: «Né sionisti». È la linea di confine. In via Palestro arrivano le forze dell’ordine in assetto antisommossa.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Insulti, spray urticante e spari. La festa della Liberazione è un caos

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