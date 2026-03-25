Da Pasqua, viale Ceccarini sarà aperto al traffico fino a viale Gramsci, segnando un nuovo capitolo nella riqualificazione urbana di Riccione. La modifica riguarda un tratto di strada centrale che, dopo lavori di ristrutturazione, sarà accessibile a veicoli e pedoni, offrendo un collegamento più diretto tra le aree della città. La riapertura coincide con le festività pasquali, attirando residenti e visitatori.

Nuova pavimentazione, tecnologia per proteggere i pini e un progetto ispirato al “bosco filare”: prende forma la trasformazione di viale Ceccarini Riccione si presenta all’appuntamento con le festività pasquali offrendo a residenti e ospiti la possibilità di scoprire un nuovo, fondamentale tassello della trasformazione urbana della città. Per Pasqua sarà infatti pronta e interamente calpestabile la nuova passeggiata nel tratto di viale Ceccarini compreso tra viale Milano e viale Gramsci. Questo intervento segna l’apertura del primo lotto del secondo stralcio dell’opera, dando continuità all'inaugurazione avvenuta nel giugno 2025 del tratto compreso tra il lungomare e viale Milano. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Viale Ceccarini, il nuovo volto della città giardino: da Pasqua percorribile il tratto fino a viale Gramsci

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