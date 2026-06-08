Denuncia per PRESUNTA violenza sessuale
Un’indagine è in corso riguardo a una presunta violenza sessuale coinvolgendo un senatore e un agente di commercio nel settore dei vini pregiati. La denuncia è stata presentata formalmente, ma al momento non sono stati rilasciati dettagli aggiuntivi. Le autorità competenti stanno effettuando le verifiche necessarie per chiarire i fatti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa riguardo a eventuali sviluppi o provvedimenti.
Il caso del senatore Silvestro: scuote la politica Screenshot Il caso dell’agente di commercio dei vini pregiati. Un caso destinato a far discutere scuote il panorama politico nazionale. Una agente di commercio ha presentato una denuncia per presunta violenza sessuale nei confronti del senatore Francesco Silvestro, esponente di Forza Italia e presidente della Commissione parlamentare per gli Affari regionali. I FATTI Secondo quanto riportato dalla denuncia, i fatti risalirebbero al febbraio 2025 e sarebbero avvenuti durante un incontro di lavoro a Roma. La donna sostiene di aver subito un atto sessuale non consensuale nel corso di una riunione professionale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Mahmood coinvolto in un caso di presunta violenza sessuale
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