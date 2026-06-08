Denuncia per PRESUNTA  violenza sessuale

Notizia in breve

Un’indagine è in corso riguardo a una presunta violenza sessuale coinvolgendo un senatore e un agente di commercio nel settore dei vini pregiati. La denuncia è stata presentata formalmente, ma al momento non sono stati rilasciati dettagli aggiuntivi. Le autorità competenti stanno effettuando le verifiche necessarie per chiarire i fatti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa riguardo a eventuali sviluppi o provvedimenti.