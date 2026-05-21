Mahmood chiamato a testimoniare per una presunta violenza sessuale

Da davidemaggio.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cantante noto è stato chiamato a testimoniare in un procedimento legale riguardante una presunta violenza sessuale. Nel corso delle indagini, il suo nome non risulta tra quelli delle persone indagate, ma alcune dichiarazioni della presunta vittima sembrano coinvolgerlo nel caso. La situazione si sta sviluppando con l’audizione del cantante, che ha fornito la propria versione dei fatti. Le autorità continuano a raccogliere elementi per chiarire la vicenda.

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Il nome di Mahmood non compare nel registro degli indagati, eppure le dichiarazioni della presunta vittima sembrano coinvolgere anche lui.  Il caso in questione è quello relativo all’accusa di  violenza sessuale  mossa dall’americano Patrick Cooper nei confronti di  Riccardo Tisci, ex direttore creativo di Givenchy e Burberry.  Il fatto, avvenuto a New York, risalirebbe alla notte tra il 29 e il 30 giugno 2024. Stando alla versione di Cooper, l’uomo si trovava in compagnia di un amico di nome Michael, il quale gli avrebbe proposto di raggiungere lo stilista, che in quel momento si trovava insieme al cantante Mahmood. Il gruppo si sarebbe poi diretto in un locale ad Harlem. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Mahmood al centro di una storia drammatica, sentito come testimone di una presunta violenza sessuale

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