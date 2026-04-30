Presunta violenza sessuale in casa | indagati due uomini

Due uomini sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo la denuncia di una donna di 49 anni, che ha accusato di aver subito una violenza sessuale. La donna ha riferito di essere stata vittima di un episodio avvenuto nella propria abitazione, coinvolgendo l’ex cognato e un suo amico. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Una donna di 49 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale dall’ex cognato e da un amico di quest’ultimo. Gli abusi sarebbero avvenuti nella casa dove la donna vive, in via San Giorgio, nel pieno centro storico di Bologna.Come scrive Il Resto del Carlino, che riporta la notizia, la.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Presunta violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa, anche il giocatore del Livorno Mawete tra gli indagatiC'è anche il giocatore del Livorno Jesus Christ Mawete tra i tre calciatori rinviati a giudizio per violenza sessuale di gruppo e (uno solo) per... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Presunta violenza sessuale di gruppo su schermitrice, il verdetto slitta al 18 maggio; Una nuova lista degli stupri in un liceo a Roma. Campione (Fdi): Gravità inaudita, occorre intervenire sul piano educativo e culturale; Violenza sessuale di gruppo, Mattia Lucarelli e Federico Apolloni assolti in Appello perché il fatto non sussiste; Violenza sessuale su pazienti vulnerabili a San Giovanni in Persiceto, operatore sanitario sospeso: l'indagine. Genova, violenza sulla ex in casa: condannato a 6 anni e 3 mesiGenova, violenza sulla ex a Sampierdarena: condanna a 6 anni e 3 mesi per un 46enne. Confermata la responsabilità in Appello. ligurianotizie.it Arbitro Uefa arrestato in Inghilterra per violenza sessuale su un minorenne: era nella lista per il Mondiale 2026Secondo la ricostruzione del «Sun», prima di arbitrare una partita di coppa l'uomo avrebbe toccato e palpeggiato un ragazzino contro la sua volontà ... corriere.it I due giovani calciatori in primo grado erano stati condannati, insieme a tre loro amici, per la presunta violenza su una studentessa statunitense nel marzo 2022. A margine del verdetto il padre di Lucarelli, Cristiano, ha insultato i giornalisti: “Ci avete infamato” - facebook.com facebook Caso Portanova, il papà Daniele: “I giudici ignorano 30 prove inconfutabili” Dopo che la Corte d’Appello di Firenze ha condannato Manolo #Portanova a 6 anni per presunta violenza sessuale, il papà del centrocampista della Reggiana è intervenuto a #Sp x.com