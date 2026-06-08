Denuncia il furto dell' auto ma poi dice | Non ricordo dove l' ho messa Archiviazione per l' ex poliziotta

Una donna ex poliziotta è stata indagata per simulazione di reato dopo aver denunciato il furto della propria auto, poi dichiarando di non ricordarne il luogo di deposito. La procura ha deciso di archiviare il caso, considerando che non ci sono elementi sufficienti per procedere. La donna in passato aveva lavorato nella polizia, ora in pensione. La vicenda si è conclusa con l'archiviazione dell'inchiesta.

Una donna, ex appartenente alla Polizia di Stato e oggi in pensione, era finita sotto indagine con l'accusa di simulazione di reato. Secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe denunciato falsamente il furto della propria autovettura per non vedersi attribuire responsabilità in merito a presunte. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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La trataron de pobre y se llevaron la sorpresa de sus vidas

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