Un uomo che aveva appena subito un furto d’auto non si è fermato all’alt dei carabinieri, proseguendo la corsa. La madre, intervenuta per proteggerlo, si è recata in caserma denunciando a sua volta il furto. La vicenda si è svolta in una zona urbana e ha coinvolto le forze dell’ordine nel tentativo di ricostruire i fatti.

Il 18enne è stato individuato e denunciato dopo un doppio inseguimento per le strade della città. La donna nei guai per simulazione di reato Non si ferma all'alt dei carabinieri, la madre per coprirlo va in caserma e denuncia il furto dell'auto. Si è concluso con la denuncia di madre e figlio un normale servizio di controllo del territorio svolto dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone. Tutto inizia quando i militari, impegnati in un servizio perlustrativo in via Castel Volturno, notano una Fiat Panda bianca transitare a elevata velocità. Insospettiti dalla condotta di guida, i carabinieri intimano l’alt. Il conducente, tuttavia, non si ferma, accelerando improvvisamente e imboccando le strade limitrofe nel tentativo di sottrarsi al controllo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Non si ferma all'alt dei carabinieri, la madre lo copre e denuncia il furto dell'auto

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