Demolizione del ponte Maglie-Cursi | chiusura di un tratto della statale 16 per sei giorni

Da lecceprima.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 11 giugno, sulla statale 16 “Adriatica” in provincia di Lecce, sarà chiuso un tratto per sei giorni a causa della demolizione del ponte Maglie-Cursi. La chiusura interesserà una sezione della strada, che resterà inattiva durante i lavori. La demolizione fa parte di un intervento programmato dall’ente gestore della rete stradale. Nessuna informazione è stata fornita sui percorsi alternativi o sulle modalità di gestione del traffico durante il periodo di chiusura.

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MAGLIE - Anas avvierà dall'11 giugno la demolizione del ponte Maglie-Cursi, sulla statale 16 “Adriatica”, in provincia di Lecce. Il manufatto, al chilometro 984,200, era stato gravemente danneggiato il 4 maggio scorso da un mezzo fuori sagoma. Le operazioni comporteranno la chiusura al traffico. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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