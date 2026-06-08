Demolizione del ponte Maglie-Cursi | chiusura di un tratto della statale 16 per sei giorni

Notizia in breve

Dal 11 giugno, sulla statale 16 “Adriatica” in provincia di Lecce, sarà chiuso un tratto per sei giorni a causa della demolizione del ponte Maglie-Cursi. La chiusura interesserà una sezione della strada, che resterà inattiva durante i lavori. La demolizione fa parte di un intervento programmato dall’ente gestore della rete stradale. Nessuna informazione è stata fornita sui percorsi alternativi o sulle modalità di gestione del traffico durante il periodo di chiusura.