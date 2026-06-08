Demolizione del ponte Maglie-Cursi | chiusura di un tratto della statale 16 per sei giorni
Dal 11 giugno, sulla statale 16 “Adriatica” in provincia di Lecce, sarà chiuso un tratto per sei giorni a causa della demolizione del ponte Maglie-Cursi. La chiusura interesserà una sezione della strada, che resterà inattiva durante i lavori. La demolizione fa parte di un intervento programmato dall’ente gestore della rete stradale. Nessuna informazione è stata fornita sui percorsi alternativi o sulle modalità di gestione del traffico durante il periodo di chiusura.
MAGLIE - Anas avvierà dall'11 giugno la demolizione del ponte Maglie-Cursi, sulla statale 16 “Adriatica”, in provincia di Lecce. Il manufatto, al chilometro 984,200, era stato gravemente danneggiato il 4 maggio scorso da un mezzo fuori sagoma. Le operazioni comporteranno la chiusura al traffico. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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