Strada statale 16 | l’urto del mezzo pesante accelera i lavori sul ponte di Maglie

Da lecceprima.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, le autorità hanno preso una decisione importante riguardo alla viabilità nel Salento. L’incidente con un mezzo pesante sulla strada statale 16 ha portato a un’accelerazione dei lavori sul ponte di Maglie. Questa scelta mira a garantire maggiore sicurezza e fluidità al traffico nella zona, coinvolgendo interventi immediati e programmati per migliorare le condizioni della strada.

MAGLIE – Una decisione drastica per la viabilità, e la sicurezza, del Salento, è arrivata in queste ore. Come noto, nel corso della giornata di ieri, 4 maggio, un incidente apparentemente banale ma dalle conseguenze pesanti, ha colpito il cuore pulsante dei collegamenti tra Lecce e il basso.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Notizie correlate

Leggi anche: Crollo del ponte sulla strada statale 16 in Molise: altro giorno di ricerche del 53enne pugliese disperso Ieri trovata la targa dell'auto di Domenico Racanati

Crollo ponte sul Trigno: la Statale 16 è interrottaIl ponte sul fiume Trigno, arteria vitale della Statale 16 Adriatica nel territorio di Montenero di Bisaccia, ha ceduto improvvisamente intorno alle...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Violentissimo scontro sulla statale tra due auto: una si ribalta, l'altra esce dalla carreggiata; Il futuro della Statale 16, cantieri in corso: La fine nel 2027. Sul progetto 'Variante' sì a commissario; Statale 16 Bari-Brindisi-Lecce, ritardi e disagi: il punto in Commissione; Incidente sull’A14 tra auto e moto: motociclista grave, tratto riaperto dopo oltre un’ora.

strada statale 16 lBraccio di un escavatore urta il ponte sulla statale: traffico deviato e verifiche in corsoUn mezzo pesante ha danneggiato il cavalcavia all’altezza di Maglie, in direzione nord, causando detriti e la chiusura della parte superiore del ponte. Sul posto, oltre ai carabinieri della compagnia ... lecceprima.it

strada statale 16 lCamion colpisce un cavalcavia sulla statale 16: traffico rallentato, nessun feritoMAGLIE (Lecce) - Traffico bloccato nelle prime ore della mattinata lungo la strada statale 16, in direzione Lecce, a seguito di un incidente che ha coinvolto ... corrieresalentino.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.