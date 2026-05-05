Strada statale 16 | l’urto del mezzo pesante accelera i lavori sul ponte di Maglie

Nelle ultime ore, le autorità hanno preso una decisione importante riguardo alla viabilità nel Salento. L’incidente con un mezzo pesante sulla strada statale 16 ha portato a un’accelerazione dei lavori sul ponte di Maglie. Questa scelta mira a garantire maggiore sicurezza e fluidità al traffico nella zona, coinvolgendo interventi immediati e programmati per migliorare le condizioni della strada.

MAGLIE – Una decisione drastica per la viabilità, e la sicurezza, del Salento, è arrivata in queste ore. Come noto, nel corso della giornata di ieri, 4 maggio, un incidente apparentemente banale ma dalle conseguenze pesanti, ha colpito il cuore pulsante dei collegamenti tra Lecce e il basso.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Crollo del ponte sulla strada statale 16 in Molise: altro giorno di ricerche del 53enne pugliese disperso Ieri trovata la targa dell'auto di Domenico Racanati Crollo ponte sul Trigno: la Statale 16 è interrottaIl ponte sul fiume Trigno, arteria vitale della Statale 16 Adriatica nel territorio di Montenero di Bisaccia, ha ceduto improvvisamente intorno alle... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Violentissimo scontro sulla statale tra due auto: una si ribalta, l'altra esce dalla carreggiata; Il futuro della Statale 16, cantieri in corso: La fine nel 2027. Sul progetto 'Variante' sì a commissario; Statale 16 Bari-Brindisi-Lecce, ritardi e disagi: il punto in Commissione; Incidente sull’A14 tra auto e moto: motociclista grave, tratto riaperto dopo oltre un’ora. Braccio di un escavatore urta il ponte sulla statale: traffico deviato e verifiche in corsoUn mezzo pesante ha danneggiato il cavalcavia all’altezza di Maglie, in direzione nord, causando detriti e la chiusura della parte superiore del ponte. Sul posto, oltre ai carabinieri della compagnia ... lecceprima.it Camion colpisce un cavalcavia sulla statale 16: traffico rallentato, nessun feritoMAGLIE (Lecce) - Traffico bloccato nelle prime ore della mattinata lungo la strada statale 16, in direzione Lecce, a seguito di un incidente che ha coinvolto ... corrieresalentino.it Anas ha annunciato il rifacimento della pavimentazione sulla strada statale 21 "della Maddalena" nel Comune di Aisone, in provincia di Cuneo, con conseguente chiusura al traffico di un tratto di circa 800 metri nel centro abitato nei giorni 8 e 9 maggio. - facebook.com facebook