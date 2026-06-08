Demolizione del ponte Maglie-Cursi | chiusura della statale 16 per sei giorni

Notizia in breve

La statale 16 “Adriatica” sarà chiusa per sei giorni dall’11 giugno a causa della demolizione del ponte Maglie-Cursi. L’intervento è programmato dall’Anas e comporterà la chiusura totale della strada per consentire le operazioni di smantellamento. La circolazione sarà deviata su percorsi alternativi, con indicazioni specifiche lungo il percorso. La chiusura riguarda un tratto della strada in provincia di Lecce, con l’obiettivo di completare i lavori in un periodo limitato.