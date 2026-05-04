Un incidente sulla strada tra Cursi e Maglie ha provocato la chiusura della SP 37. Un camion ha urtato il cavalcavia, compromettendone la stabilità, e poi si è dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza e le autorità stanno valutando i danni. La deviazione del traffico ha creato disagi e rallentamenti lungo la viabilità provinciale.

Nuovo stop alla viabilità tra Cursi e Maglie. Un mezzo pesante, con ogni probabilità un camion, ha urtato il ponte minando nuovamente la stabilità del cavalcavia. L’episodio ha fatto ripiombare il territorio in un incubo già vissuto: la struttura, infatti, era stata riaperta solo un anno fa, nel maggio 2025, dopo un lungo cantiere. Il precedente Il ponte era rimasto chiuso per sei mesi a causa di un grave danneggiamento avvenuto il 4 dicembre 2024. In quell’occasione, un trattore con semirimorchio che trasportava un escavatore — poi datosi alla fuga — aveva urtato la struttura. Il braccio meccanico del mezzo superava i 4,80 metri di altezza consentiti, un dettaglio non calcolato dall’autista.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Nuovo danno al cavalcavia tra Cursi e Maglie: camion urta il ponte e scappa. Strada chiusa e viabilità in tilt sulla SP 37

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