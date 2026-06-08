Democratici e multiculturali Ma siamo anche più ignoranti

Da liberoquotidiano.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 1900, la Germania alfabetizzava il 99% della popolazione, mentre la Russia si attestava al 30%. La Germania ha inventato la scuola pubblica obbligatoria moderna, contribuendo a un alto livello di istruzione tra i cittadini. Oggi, il paese si definisce democratico e multiculturale, ma si registra anche un livello di ignoranza più elevato rispetto al passato.

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La Germania ha inventato la scuola pubblica obbligatoria moderna. È il Paese che nel 1900 alfabetizzava il 99% della popolazione quando la Russia era ferma al 30%. Oggi invece è al 34° posto su quarantuno nella classifica UNICEF sulla competenza di base dei quindicenni. Il 40% dei ragazzi tedeschi di quindici anni non sa leggere né fare le quattro operazioni. La chiamano Bildungskrise. Non è una crisi qualsiasi. È la crisi di un'identità nazionale. La Prussia introdusse l'istruzione elementare obbligatoria nel 1717. L’Abitur, da noi si chiama Diploma di Maturità, fu istituito nel 1788. L’università humboldtiana, nata a Berlino nel 1810, ridefinì il rapporto tra ricerca e insegnamento in modo che ancora oggi struttura i campus in tutto il pianeta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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