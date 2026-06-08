Nel 1900, la Germania alfabetizzava il 99% della popolazione, mentre la Russia si attestava al 30%. La Germania ha inventato la scuola pubblica obbligatoria moderna, contribuendo a un alto livello di istruzione tra i cittadini. Oggi, il paese si definisce democratico e multiculturale, ma si registra anche un livello di ignoranza più elevato rispetto al passato.

La Germania ha inventato la scuola pubblica obbligatoria moderna. È il Paese che nel 1900 alfabetizzava il 99% della popolazione quando la Russia era ferma al 30%. Oggi invece è al 34° posto su quarantuno nella classifica UNICEF sulla competenza di base dei quindicenni. Il 40% dei ragazzi tedeschi di quindici anni non sa leggere né fare le quattro operazioni. La chiamano Bildungskrise. Non è una crisi qualsiasi. È la crisi di un'identità nazionale. La Prussia introdusse l'istruzione elementare obbligatoria nel 1717. L’Abitur, da noi si chiama Diploma di Maturità, fu istituito nel 1788. L’università humboldtiana, nata a Berlino nel 1810, ridefinì il rapporto tra ricerca e insegnamento in modo che ancora oggi struttura i campus in tutto il pianeta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Democratici e multiculturali. Ma siamo anche più ignoranti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Siamo un Paese di ignoranti a cui però il sesso piace (e molto): dalle donne più fertili con la luna piena, al coito interrotto come contraccettivoIn Italia, nel 2025, si registra un aumento della attività sessuale e di libertà tra la popolazione, ma contemporaneamente persiste una diffusa...

Siamo più istruiti dei nostri genitori, ma non necessariamente più benestanti. La scuola regge, ma non basta. Dati IstatSecondo i dati dell'Istat, le persone nate negli anni Ottanta sono più istruite rispetto ai genitori, ma non sempre godono di un tenore di vita...