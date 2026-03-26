Siamo un Paese di ignoranti a cui però il sesso piace e molto | dalle donne più fertili con la luna piena al coito interrotto come contraccettivo

Da today.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, nel 2025, si registra un aumento della attività sessuale e di libertà tra la popolazione, ma contemporaneamente persiste una diffusa mancanza di conoscenze accurate su temi legati alla sessualità. Le pratiche e le credenze si mescolano, dalla convinzione che le donne siano più fertili durante la luna piena all’uso del coito interrotto come metodo contraccettivo. Un paradosso tra comportamenti e informazione.

Giorgia canta 'Il cielo in una stanza' di Gino Paoli: "Schietto e sincero. Grata di averlo incontrato" Più libertà e più consapevolezza, soprattutto tra le donne. Ma il nuovo rapporto del Censis rivela alcuni dati che pesano: 4 uomini su 10 non sanno riconoscere un no C’è un paradosso che attraversa la sessualità degli italiani nel 2025: mai così liberi, mai così attivi, eppure ancora sorprendentemente disinformati. Gli uomini poi, 4 su 10, non sanno comprendere quando una donna non desidera un rapporto sessuale. E poi, il 47% degli italiani concorda con l'idea che indossare determinati abiti o assumere droghe o l'eccessiva assunzione di alcol, espongano le donne al rischio di subire violenza. 🔗 Leggi su Today.it

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