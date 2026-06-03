Al Caffè Dante aperitivo d’autore con Giangilberto Monti

Notizia in breve

Giangilberto Monti si è esibito giovedì 4 giugno 2026 al Caffè Dante Bistrot di Verona, partecipando a “Aperitivi d’Autore”. L’evento ha avuto inizio alle 18.30 e ha visto il cantautore e scrittore presentare il suo nuovo album, intitolato Voci. Durante l’incontro, Monti ha alternato momenti di musica a parole, creando un’atmosfera di confronto tra i brani e il pubblico presente.