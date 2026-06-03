Al Caffè Dante aperitivo d’autore con Giangilberto Monti
Giangilberto Monti si è esibito giovedì 4 giugno 2026 al Caffè Dante Bistrot di Verona, partecipando a “Aperitivi d’Autore”. L’evento ha avuto inizio alle 18.30 e ha visto il cantautore e scrittore presentare il suo nuovo album, intitolato Voci. Durante l’incontro, Monti ha alternato momenti di musica a parole, creando un’atmosfera di confronto tra i brani e il pubblico presente.
Giovedì 4 giugno 2026, alle ore 18.30, il cantautore e scrittore Giangilberto Monti è il protagonista del nuovo appuntamento di “Aperitivi d’Autore” al Caffè Dante Bistrot, in Piazza dei Signori a Verona, per un incontro tra parole e musica in occasione dell’uscita del suo nuovo album Voci. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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Giovedì 4 giugno alle 18.30, il cantautore e scrittore Giangilberto Monti è il protagonista di Aperitivi d’Autore, al Caffè Dante Bistrot in Piazza dei Signori a Verona, per l'uscita del suo nuovo album Voci Ribelli. #veronanetwork Giangilberto Monti facebook
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