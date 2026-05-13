Gugliotta le nuove indagini I carabinieri passano al setaccio la casa del suicidio in Friuli

Da ilrestodelcarlino.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono appena terminate le festività natalizie quando i carabinieri hanno iniziato a esaminare la casa nel Friuli dove si è verificato il decesso di Pietro Gugliotta. Le autorità stanno conducendo le indagini e stanno raccogliendo elementi utili per chiarire le circostanze del suicidio. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sui passaggi successivi dell’indagine né sulle eventuali motivazioni alla base del gesto.

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Sono appena finite le feste natalizie quando Pietro Gugliotta, per motivi che al momento restano oscuri, decide di togliersi la vita: sarà trovato impiccato nel cortile, sul retro di quella palazzina gialla dove viveva con la sua seconda moglie, a Colle d’Arba, in provincia di Pordenone, un’oasi tranquilla di appena 240 abitanti tra le grandi montagne del Friuli. L’ex poliziotto e membro della banda Uno Bianca, 65 anni, porta via con sé molti misteri legati a quei sette anni e mezzo di terrore che hanno macchiato per sempre l’immaginario collettivo di Emilia-Romagna e Marche e presentato un conto di 23 morti e 115 feriti in 103 azioni criminali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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