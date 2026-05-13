Gugliotta le nuove indagini I carabinieri passano al setaccio la casa del suicidio in Friuli

Sono appena terminate le festività natalizie quando i carabinieri hanno iniziato a esaminare la casa nel Friuli dove si è verificato il decesso di Pietro Gugliotta. Le autorità stanno conducendo le indagini e stanno raccogliendo elementi utili per chiarire le circostanze del suicidio. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sui passaggi successivi dell’indagine né sulle eventuali motivazioni alla base del gesto.

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