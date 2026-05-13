Gugliotta le nuove indagini I carabinieri passano al setaccio la casa del suicidio in Friuli
Sono appena terminate le festività natalizie quando i carabinieri hanno iniziato a esaminare la casa nel Friuli dove si è verificato il decesso di Pietro Gugliotta. Le autorità stanno conducendo le indagini e stanno raccogliendo elementi utili per chiarire le circostanze del suicidio. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sui passaggi successivi dell’indagine né sulle eventuali motivazioni alla base del gesto.
Sono appena finite le feste natalizie quando Pietro Gugliotta, per motivi che al momento restano oscuri, decide di togliersi la vita: sarà trovato impiccato nel cortile, sul retro di quella palazzina gialla dove viveva con la sua seconda moglie, a Colle d’Arba, in provincia di Pordenone, un’oasi tranquilla di appena 240 abitanti tra le grandi montagne del Friuli. L’ex poliziotto e membro della banda Uno Bianca, 65 anni, porta via con sé molti misteri legati a quei sette anni e mezzo di terrore che hanno macchiato per sempre l’immaginario collettivo di Emilia-Romagna e Marche e presentato un conto di 23 morti e 115 feriti in 103 azioni criminali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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