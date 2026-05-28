L' incendio doloso dell' auto di Davide Barzan finisce davanti al gip
L'incendio doloso dell'auto di un criminalista avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 maggio dello scorso anno è stato portato davanti al gip del Tribunale di Rimini. La vicenda riguarda il rogo che ha distrutto l'auto di proprietà dell'uomo. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli su eventuali indagini o imputati.
E' finita davanti al gip del Tribunale di Rimini la vicenda dell'incendio doloso ai danni dell'auto del criminalista Davide Barzan che, nella notte tra il 25 e il 26 maggio dello scorso anno, era stata data alle fiamme. Un rogo che, oltre a distruggere la Bmw X1 di Barzan, aveva provocato seri. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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