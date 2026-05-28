L' incendio doloso dell' auto di Davide Barzan finisce davanti al gip

Notizia in breve

L'incendio doloso dell'auto di un criminalista avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 maggio dello scorso anno è stato portato davanti al gip del Tribunale di Rimini. La vicenda riguarda il rogo che ha distrutto l'auto di proprietà dell'uomo. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli su eventuali indagini o imputati.