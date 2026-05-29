Keith Moon e Pete Townshend | la strana coppia che ha ridefinito il rock tra genio e distruzione

Notizia in breve

Keith Moon e Pete Townshend sono stati membri di una band rock britannica attiva negli anni Sessanta e Settanta. Moon era il batterista, noto per il suo stile energico e spesso distruttivo, mentre Townshend era il chitarrista e compositore principale. La loro collaborazione ha portato alla creazione di brani che hanno influenzato il genere. La loro relazione è stata caratterizzata da tensioni e comportamenti estremi, che si sono manifestati anche in episodi di vandalismo e comportamenti autodistruttivi.