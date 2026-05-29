Keith Moon e Pete Townshend | la strana coppia che ha ridefinito il rock tra genio e distruzione
Keith Moon e Pete Townshend sono stati membri di una band rock britannica attiva negli anni Sessanta e Settanta. Moon era il batterista, noto per il suo stile energico e spesso distruttivo, mentre Townshend era il chitarrista e compositore principale. La loro collaborazione ha portato alla creazione di brani che hanno influenzato il genere. La loro relazione è stata caratterizzata da tensioni e comportamenti estremi, che si sono manifestati anche in episodi di vandalismo e comportamenti autodistruttivi.
C’è un momento preciso in cui la leggenda del rock smette di essere metafora e diventa materia. Diventa latte, zucchero, cereali ammassati in una vasca da bagno di hotel fino a formare una massa solida, impenetrabile, definitiva. Un monumento all’assurdo eretto con pazienza certosina da Pete Townshend — il compositore di Tommy, il filosofo delle sei corde, l’uomo che aveva scritto Behind Blue Eyes — mentre fuori dalla porta il suo batterista Keith Moon continuava a incendiare il mondo per il solo gusto di vederlo bruciare. Questa è la storia di due uomini che condivisero per quattordici anni uno dei sodalizi artistici più esplosivi della storia del rock. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
The Strange Story of Lifehouse The Who's lost album, part 1
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