La Juventus ha già dato il via libera alla partenza dell’attaccante canadese, arrivato a parametro zero l’anno scorso. La società sta negoziando con altri club, mentre l’attaccante ha segnato sei gol in campionato e due in Champions League. Nei prossimi giorni si attendono aggiornamenti sulle trattative e le eventuali destinazioni del giocatore. La società ha avviato i contatti per trovare una soluzione che possa soddisfare tutte le parti coinvolte.

Sei gol in campionato e due in Champions League. È questo il magro bottino collezionato da Jonathan David nella sua prima stagione alla Juventus. Spesso nel mirino della critica e dei tifosi, l’attaccante canadese non è riuscito a mantenere gli standard realizzativi messi in mostra al Lille e il suo addio a fine anno appare molto probabile. Nonostante una stagione deludente, infatti, il ventiseienne può ancora contare su diversi estimatori in Francia e in Premier League. Ingaggiato a parametro zero la scorsa estate, David potrebbe portare in dote alle casse bianconere una succosa plusvalenza, ma le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra dipingono anche nuovi scenari. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - David via dopo un anno: la Juve ha già detto sì

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

JONATHAN DAVID PRIMA DI APPRODARE ALLA JUVENTUS

Notizie e thread social correlati

CdS – In Inghilterra sicuri: “Alisson ha già detto sì alla Juve. Il Liverpool si infuria e pensa a Di Gregorio”Secondo quanto riportato in un articolo recente, si sostiene che il portiere brasiliano avrebbe già dato il suo consenso alla proposta della Juventus.

“Voglio solo la Juve”, lo ha già detto ai bianconeri: ora tocca a ComolliUn calciatore ha dichiarato pubblicamente di voler giocare con la Juventus nella prossima stagione.

Temi più discussi: Quarant’anni di scrittura. Intervista con David Grossman; Saper perdere di David Trueba: l’arte di accettare la sconfitta senza chiamarla fallimento; L’abito è un fantasma che salva: Mother Mary di David Lowery; L'ultimo battito di cuore di David, il 28enne di Foggia morto in un incidente in moto: Gli tenevo la mano - FoggiaToday.

Un soldato si squarcia la pelle e dal torace esce cenere Un contadino dipinge di nero gli alberi del podere perché non sopporta più il verde della vita dopo la morte dei figli @arcangelasav su La penisola della case vuote ( @NeriPozza) di David Uclés luciali x.com

Bari, coprono un tombino in via Re David e mesi dopo lo riaprono: le blatte invadono la strada, l'ira dei commerciantiCentinaia di blatte hanno invaso i marciapiedi delle attività di generi alimentari, nell'ora di punta, mentre studenti e lavoratori si apprestavano ad acquistare cibo nella pausa pranzo. È successo ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Bari, in via Re David eliminati i cavi del filobus dopo l’allarme per un palo pericolanteAddio ai cavi dei vecchi filobus anche in via Re David al quartiere San Pasquale di Bari. Dopo l’intervento d’urgenza per un palo pericolante, lo scorso venerdì 24 ottobre, i vecchi cavi sono stati ... bari.repubblica.it