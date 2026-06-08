Daspo violato e lite sul lungomare | due denunce della Polizia a Salerno

Due persone sono state denunciate a Salerno per aver violato il Daspo e aver coinvolto in una lite sul lungomare. La Polizia di Stato ha effettuato controlli mirati, nell’ambito delle attività disposte dal Questore, per aumentare la sicurezza nel centro urbano. Le autorità hanno identificato i soggetti e avviato le procedure legali contro di loro. Nessun’altra informazione sui dettagli delle denunce è stata comunicata.

Proseguono i controlli della Polizia di Stato sul territorio salernitano, nell’ambito delle attività disposte dal Questore per garantire maggiore sicurezza in città. Nel corso di due distinti interventi, gli agenti hanno denunciato due persone per diversi reati.I due episodiIl primo episodio è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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