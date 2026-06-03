Lite tra stranieri sul lungomare di Salerno | denunciato un 36enne con cellulari rubati
Sul lungomare Trieste di Salerno, ieri pomeriggio, si è verificata una lite tra due stranieri. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, è stato denunciato un 36enne trovato in possesso di cellulari rubati. La presenza delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione peggiorasse. La discussione ha attirato l’attenzione dei passanti, ma nessuno è rimasto ferito. La polizia ha sequestrato i telefoni e ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.
Momenti di paura nel pomeriggio di ieri sul lungomare Trieste di Salerno, dove il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha consentito di riportare la situazione sotto controllo prima che potesse degenerare. L’allarme è scattato in seguito a una segnalazione giunta alla centrale operativa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Segui gli aggiornamenti su Salerno.
Notizie e thread social correlati
Spaccio di droga sul lungomare di Salerno: denunciato uno stranieroQuesta mattina a Salerno, gli agenti dell’Upg Sp della Polizia di Stato hanno effettuato controlli sul lungomare cittadino.
A spasso sul monopattino con 3 coltelli: denunciato sul lungomare di AgropoliUn uomo tunisino è stato fermato ieri sul lungomare di Agropoli mentre si trovava a bordo di un monopattino.
Temi più discussi: VIOLENTA LITE TRA DUE STRANIERI IRREGOLARI NELLA ZONA DELLA STAZIONE: ARRESTATO UN 30ENNE, DENUNCIATO UN 26ENNE: AVVIATO ITER PER L’ESPULSIONE - Questura di Catania | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Lite tra stranieri sul lungomare di Salerno: denunciato un 36enne con cellulari rubati; Rissa in Corso del Popolo, una decina di ragazzini affrontano due stranieri in mezzo alla strada: ancora violenza in zona rossa; Giovane aggredita in via delle Zudecche a Trieste dopo una lite.
Un uomo ferito alla testa durante una violenta lite tra stranieri vicino a Palazzo Magnani. Sul posto polizia e Street Tutor facebook
Violenta rissa tra stranieri in piazza Bilotti: scatta il panico in pieno centro a Cosenza calabriadirettanews.com/2026/05/28/vio… via @CDNewsCalabria x.com
Uomo colpito con un tubo di ferro a Rimini, l'aggressore: Sono stato io, fate presto, l’ho ammazzatoUn giovane ucraino è stato arrestato a Rimini per tentato omicidio dopo una violenta lite in un hotel abbandonato nella zona Miramare. virgilio.it
Catania. Lite violenta nei pressi della stazione: arrestato un 30enne e denunciato un 26enneGli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti, nei giorni scorsi, per sedare una furibonda lite tra due uomini stranieri senza fissa dimora, entrambi di nazionalità marocchina e ... libertasicilia.it