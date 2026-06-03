Lite tra stranieri sul lungomare di Salerno | denunciato un 36enne con cellulari rubati

Notizia in breve

Sul lungomare Trieste di Salerno, ieri pomeriggio, si è verificata una lite tra due stranieri. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, è stato denunciato un 36enne trovato in possesso di cellulari rubati. La presenza delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione peggiorasse. La discussione ha attirato l’attenzione dei passanti, ma nessuno è rimasto ferito. La polizia ha sequestrato i telefoni e ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.