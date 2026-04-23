Violazioni di Daspo evasione dai domiciliari e pipì sul muro della basilica | raffica di denunce della Polizia Locale
La Polizia Locale ha denunciato diverse persone per una serie di comportamenti illeciti. Tra i casi segnalati ci sono state violazioni di Daspo, evasione dai domiciliari e atti di vandalismo, come urinare sui muri di una basilica. Questi episodi si sono verificati nel corso di controlli e interventi sul territorio. Le autorità hanno preso provvedimenti nei confronti di chi ha commesso le infrazioni, proseguendo le indagini per approfondire le situazioni.
Pipì sui muri della Basilica, violazioni di Daspo, evasione dagli arresti domiciliari e ulteriori violazioni. Questo il bilancio delle attività di controllo della Polizia locale di Ravenna, finalizzata a garantire il mantenimento del decoro e la vivibilità delle aree sensibili del centro storico.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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