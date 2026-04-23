Violazioni di Daspo evasione dai domiciliari e pipì sul muro della basilica | raffica di denunce della Polizia Locale

La Polizia Locale ha denunciato diverse persone per una serie di comportamenti illeciti. Tra i casi segnalati ci sono state violazioni di Daspo, evasione dai domiciliari e atti di vandalismo, come urinare sui muri di una basilica. Questi episodi si sono verificati nel corso di controlli e interventi sul territorio. Le autorità hanno preso provvedimenti nei confronti di chi ha commesso le infrazioni, proseguendo le indagini per approfondire le situazioni.