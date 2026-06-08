Dario Argento | In Italia il cinema è decaduto colpa degli spettatori

Dario Argento, regista di 86 anni, ha affermato che il cinema in Italia è decaduto e che la responsabilità è degli spettatori. Argento ha espresso il suo affetto per il cinema da quando era bambino, sottolineando che la passione per il cinema resta forte anche a questa età. La sua dichiarazione si concentra sulla situazione attuale del settore cinematografico nel paese.

(Adnkronos) – "Amo il cinema fin da quando ero un bambino". A settembre compirà 86 anni ma la passione per la settima arte continua a guidarlo con la stessa intensità degli esordi. Dario Argento, maestro dell’horror italiano e autore di capolavori che hanno influenzato generazioni di registi in tutto il mondo, da 'Profondo Rosso' a. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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