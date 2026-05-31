VOLLEY MASCHILE. Più di 3mila spettatori sono accorsi alla ChorusLife Arena, domenica 31 maggio, per assistere all’ultimo test dell’Italia prima della Nations League, ma gli azzurri, stanchi, hanno perso per 3-0 con la Turchia. Per gli oltre 3.000 presenti (e chissà quanti ce ne sarebbero potuti essere con prezzi più popolari.) è stata comunque una serata indimenticabile. L’Italia, reduce dalla vittoria per 3-2 il giorno prima a Verona contro il Belgio, ha pagato dazio e la Turchia ha restituito alla squadra campione del mondo il 3-0 incassato giovedì in Val di Fiemme. Coach De Giorgi lascia fuori dai 14 a referto il bergamasco Matteo Staforini e in panca l’ex Agnelli Tipiesse Tim Held e prova diverse rotazioni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - L’Italia si arrende alla Turchia al ChorusLife. Tremila spettatori per il test degli azzurri

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