L’Italia si arrende alla Turchia al ChorusLife Tremila spettatori per il test degli azzurri

Da ecodibergamo.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Più di 3.000 persone hanno riempito la ChorusLife Arena domenica 31 maggio per assistere all’ultimo test di volley maschile dell’Italia prima della Nations League. Gli azzurri, visibilmente affaticati, hanno perso il match in tre set contro la Turchia. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-0, lasciando il pubblico senza vittorie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

VOLLEY MASCHILE. Più di 3mila spettatori sono accorsi alla ChorusLife Arena, domenica 31 maggio, per assistere all’ultimo test dell’Italia prima della Nations League, ma gli azzurri, stanchi, hanno perso per 3-0 con la Turchia. Per gli oltre 3.000 presenti (e chissà quanti ce ne sarebbero potuti essere con prezzi più popolari.) è stata comunque una serata indimenticabile. L’Italia, reduce dalla vittoria per 3-2 il giorno prima a Verona contro il Belgio, ha pagato dazio e la Turchia ha restituito alla squadra campione del mondo il 3-0 incassato giovedì in Val di Fiemme. Coach De Giorgi lascia fuori dai 14 a referto il bergamasco Matteo Staforini e in panca l’ex Agnelli Tipiesse Tim Held e prova diverse rotazioni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

l8217italia si arrende alla turchia al choruslife tremila spettatori per il test degli azzurri
© Ecodibergamo.it - L’Italia si arrende alla Turchia al ChorusLife. Tremila spettatori per il test degli azzurri
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

LIVE Italia-Turchia 0-0, Amichevole volley in DIRETTA: inizia l’ultimo test match degli azzurri di De GiorgiL’amichevole di volley tra Italia e Turchia è iniziata con l’inno nazionale turco, seguito da quello italiano.

Leggi anche: Successo per il Cirque du Soleil alla ChorusLife Arena: oltre 26mila spettatori in quattro giorni

Temi più discussi: L’Italia si arrende alla Turchia al ChorusLife. Tremila spettatori per il test degli azzurri; La giovane Italia si arrende alla Turchia; Hockey ghiaccio, una generosa Italia si arrende agli shoot-out alla Danimarca. Salvezza ancora possibile; Si chiude il sipario a Graz e Sarajevo: tre medaglie per l’Italia.

l italia si arrendeL’Italia si arrende alla Turchia al ChorusLife. Tremila spettatori per il test degli azzurriPiù di 3mila spettatori sono accorsi alla ChorusLife Arena, domenica 31 maggio, per assistere all’ultimo test dell’Italia prima della Nations League, ma gli azzurri, stanchi, hanno perso per 3-0 con l ... ecodibergamo.it

l italia si arrendeL'Italia si arrende 3-0 alla TurchiaLa sperimentale nazionale di De Giorgi cede in tre set (26-24, 25-23, 25-21) alla formazione di Kovac nell'ultimo test prima dell'esordio in Volleyball Nations League ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web