Danilo ha detto che ha giocato con Buffon, Bonucci e Chiellini, imparando molto da loro. Ha anche affermato che Cristiano Ronaldo lo spronava costantemente e lo spingeva a dare il massimo, ma ha precisato che non è un extraterrestre. Ha sottolineato che la Juventus è stata importante e fantastica per lui.

Danilo: «Ho giocato con Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini: ho imparato molto. Cristiano Ronaldo non è un extraterrestre». Dagli Stati Uniti, dove è in ritiro con il Brasile per preparare i Mondiali, Danilo ha rilasciato un’intervista a The Athletic. Dopo l’infortunio di Wesley, il difensore bianconero ha ora ottime possibilità di partire titolare nell’undici di Carlo Ancelotti, in quella che sarà la sua terza partecipazione alla Coppa del Mondo con la Seleção. Nel corso dell’intervista, oltre ai temi legati alla nazionale brasiliana, Danilo ha affrontato anche argomenti che toccano da vicino la Juventus — club di cui è stato capitano — oltre a parlare di Cristiano Ronaldo e dello stesso Ancelotti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Danilo: «La Juve è stata fantastica e importante per me. CR7? Ti spronava continuamente e ti spingeva a dare il massimo»

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