A Bergamo, un neonato è stato lasciato nella Culla per la Vita domenica mattina, alle 9.45, presso una struttura nel quartiere di Loreto, all’interno di un’apposita culla. Accanto al bambino è stata trovata una lettera in cui si afferma di non poter garantire serenità, ma si esprime un forte sentimento di amore. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale.

IL CASO. Il piccolo è stato lasciato alle 9.45 di domenica 19 aprile nell’apposita culla alla ex sede della Croce Rossa di Bergamo nel quartiere di Loreto. È subito scattato il meccanismo di soccorso. Tre anni fa il caso di Noemi. Sta bene il neonato che è stata affidato domenica 19 aprile alle 9.45 nella Culla per la vita della Croce Rossa di Bergamo a Loreto. Gli operatori della Cri sono intervenuti quando il sistema di «protezione» automatico della culla è entrato in funzione e poi hanno affidato il piccolo alle cure dei medici dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto anche una volante della Questura di Bergamo. Le sue condizioni sono buone, il peso è nella norma e si è subito nutrito.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo, neonato affidato alla Culla per la Vita. La lettera: «Non ti possiamo dare serenità, ti amo tantissimo»

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