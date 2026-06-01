Palestra non si nasconde | Mi sono sempre sentito pronto per una big mi porterò nel cuore per tutta la vita la piazza di Cagliari

Marco Palestra, esterno dell’Atalanta, ha dichiarato di sentirsi pronto per una big e di portare nel cuore la piazza di Cagliari. Rientrato dal prestito nel club sardo, ha parlato dal ritiro della Nazionale a Coverciano.

L’esterno dell’Atalanta, Marco Palestra, di rientro dal prestito al Cagliari, ha parlato del proprio futuro dal ritiro della Nazionale a Coverciano. Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano, Marco Palestra ha parlato della sua esperienza in prestito al Cagliari e del proprio futuro, con le tante voci di mercato che lo accostano a diverse big tra cui l’Inter. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano PRONTO PER UNA BIG? – « Mi sono sempre sentito pronto ». IL CAGLIARI – « Mi porterò nel cuore tutta la vita questa piazza e questa stagione, sono stato accolto benissimo fin dal primo giorno. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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