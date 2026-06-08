Violenza sul bus finge di dormire e poi molesta una passeggera | arrestato 35enne

Da bergamonews.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 35 anni è stato arrestato dopo aver molestato una passeggera su un autobus tra Dalmine e Bergamo. Secondo quanto riferito, il 35enne si è sdraiato come se fosse addormentato, poi ha molestato una donna presente sul mezzo. La polizia è intervenuta e ha fermato l’uomo. L’arresto è stato eseguito sul posto. La vittima ha fornito una testimonianza dettagliata dell’accaduto.

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Un episodio di violenza sessuale a bordo di un autobus di linea sulla tratta Dalmine–Bergamo. Lo ha denunciato lo scorso 6 maggio una giovane passeggera che avrebbe subito ripetuti contatti fisici indesiderati da parte di un uomo che avrebbe simulato di dormire per eludere l’attenzione degli altri presenti a bordo. Una volta scesa dal mezzo, la ragazza avrebbe immediatamente segnalato l’accaduto all’autista dell’autobus, che a sua volta ha prontamente allertato i carabinieri. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura di Bergamo e sviluppata dai Carabinieri di Dalmine, trae origine anche dalla querela presentata sempre nel maggio 2026 dall’ex compagna dell’indagato, a seguito dell’interruzione della relazione sentimentale avvenuta poche settimane prima. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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