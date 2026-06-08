Dall’Ego all’Eco a Perugia la prima edizione di EcoSofia
A Perugia si è svolta la prima edizione di EcoSofia, parte del progetto “Dall’Ego all’Eco”. L’evento ha coinvolto studenti e professionisti in incontri e attività legate alle tematiche ambientali e umanistiche. Contestualmente, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha inaugurato la Summer School in discipline ambientali umanistiche, dedicata a approfondimenti e formazione nel settore. La manifestazione si è conclusa con una serie di workshop e presentazioni pubbliche.
L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) inaugura la Summer School in discipline ambientali umanistiche. Dal 9 al 12 giugno 2026 a Perugia scienziati, filosofi, teologi, sociologi, comunicatori, poeti guideranno i giovani in una formazione che integra competenze tecnico. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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