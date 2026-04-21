Corsa ambiente e paesaggio | al via la Eco Perugia Eco Marathon per campioni e amatori

È stata aperta la prima edizione della Perugia Eco Marathon, una manifestazione dedicata alla corsa che unisce sport, ambiente e paesaggi naturali. Al momento, sono già 250 gli iscritti tra atleti e appassionati, con la possibilità di iscriversi fino al 30 aprile. L’evento si svolge in una zona che offre scenari naturali e percorsi diversi, puntando a diventare un appuntamento fisso nel panorama delle maratone nazionali e internazionali.

C'è tempo per l'iscrizione fino al 30 aprile, ma al momento 250 atleti e appassionati si sono iscritti alla prima edizione della Perugia Eco Marathon (PEM), una nuova manifestazione sportiva che promette di diventare un punto di riferimento nazionale e, nel tempo, internazionale per gli amanti.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco: al via la maratona globale “Eco Eco Eco”A dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, la Famiglia Eco, la Fondazione Umberto Eco e la Fondazione Bottega Finzioni annunciano un evento globale... ECO FESTIVAL. Riccione in campo per l’ambienteIl Riccione mette il pallone al servizio del pianeta con l’Eco Football Festival ’Insieme per la Terra’, sabato e domenica allo stadio ’Nicoletti’.