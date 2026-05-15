Oltre 40mila studenti per la prima edizione di Missione Eco-Green | Estra porta la sostenibilità nelle scuole di tutta Italia

Si è conclusa con successo la prima edizione di “Missione Eco-Green – Scopri. Gioca. Cambia!”, un progetto educativo dedicato alla sostenibilità promosso da un'azienda energetica in collaborazione con un'associazione teatrale. Oltre quarantamila studenti provenienti da diverse regioni italiane hanno partecipato a questa iniziativa, che ha coinvolto scuole di varie città. La manifestazione ha previsto attività di sensibilizzazione e giochi educativi incentrati sulla tutela ambientale, con l’obiettivo di trasmettere valori legati alla sostenibilità alle nuove generazioni.

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