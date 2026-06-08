Dalle selve di Colorina spuntano Alice Gaggi e Matthew Kipkurui Mutai

Sabato 6 giugno si è disputata a Colorina la 13ª tappa del Gran Prix delle Valli di Sondrio, circuito di corsa in montagna promosso da Fidal Sondrio. La gara ha visto la vittoria di Alice Gaggi e Matthew Kipkurui Mutai, che si sono imposti tra gli atleti in gara. La manifestazione, organizzata per valorizzare le bellezze di Valtellina e Valchiavenna, prevede un totale di nove prove.

La seconda tappa del Gran Prix delle Valli di Sondrio, il circuito promosso da Fidal Sondrio con il supporto delle società organizzatrici per far scoprire le bellezze di Valtellina e Valchiavenna attraverso 9 gare di corsa in montagna, si è svolta a Colorina sabato 6 giugno con la 13a edizione di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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