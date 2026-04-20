Colmen Trail | successi per Alice Gaggi e Lorenzo Rota Martir

Nella 13ª edizione della Colmen Trail, Alice Gaggi e Lorenzo Rota Martir si sono aggiudicati le vittorie sulla distanza di 22 chilometri, mentre Beatrice Bianchi ed Elia Mattio hanno conquistato i primi posti nella prova di 12 chilometri. La manifestazione si è svolta con successo, attirando diversi partecipanti che hanno affrontato le diverse distanze proposte. La gara si è conclusa con la premiazione dei vincitori, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui classificati.

Alice Gaggi e Lorenzo Rota Martir sulla 22 km, Beatrice Bianchi ed Elia Mattio sulla 12 km: sono loro i più veloci della 13ª Colmen Trail. Oltre 500 atleti provenienti da tutta la Lombardia e dalle regioni limitrofe hanno preso parte alla 13^ Colmen Trail, la gara di corsa in montagna organizzata.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Colmen Trail: domenica un'edizione da "sold out"Pettorali sold out per la 13ª edizione della Colmen Trail, trail morbegnese sulla Montagna Magica che domina Morbegno. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Successo per la Colmen Trail: Gaggi e Rota Martir dominano la 13ª edizione; Morbegno, pettorali esauriti per la Colmen Trail; Successo per il Colmen Trail 2026. Magia di Rota Martir e Gaggi nel Colmen Trail di MorbegnoMattio e Bianchi a segno nella prova entry level dell classico appuntamento primaverile all'inizio della Valtellina ... sportmediaset.mediaset.it Classifica Colmen Trail 2026Pettorali sold out per la 13ª edizione del trail morbegnese sulla Montagna Magica che domina Morbegno. Scopri come è andata la gara ... discoveryalps.it Morbegno torna protagonista della corsa in montagna con la 13ª Colmen Trail, appuntamento che ha richiamato oltre 500 atleti sui sentieri della celebre “montagna magica”. Una giornata di sport, sole e grandi prestazioni che ha confermato ancora una volta il - facebook.com facebook