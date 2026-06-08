Un nuovo locale chiamato “Oblò” apre a Forte dei Marmi, portando un’offerta che spazia dalle schiacciate al gelato. Il progetto è stato avviato da un imprenditore che ha già gestito circa 60 punti vendita e coinvolge un team di circa mille collaboratori. Dopo aver consolidato il marchio All’Antico Vinaio, l’imprenditore ha deciso di lanciare questa nuova attività, che si propone di offrire un’esperienza diversa nel settore della ristorazione.

Forte dei Marmi (Lucca), 8 giugno 2026 – Dopo aver portato il nome di All’Antico Vinaio nel mondo con quasi 60 punti vendita e un migliaio di collaboratori, Tommaso Mazzanti sceglie di ripartire in un certo senso da zero con un progetto completamente nuovo. Nasce così Oblò, una gelateria che rappresenta una nuova sfida imprenditoriale e personale, sviluppata insieme alla moglie Clara Fioretti. La prima apertura è prevista a Forte dei Marmi, in via Roma 8, a pochi passi dalla celebre piazza Garibaldi e non lontano dal pontile. Insomma, in uno dei luoghi più iconici della Versilia. Un progetto indipendente, tutto nuovo. Oblò non sarà però una... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dalle schiacciate al gelato, All’Antico Vinaio porta “Oblò” a Forte dei Marmi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

All’Antico Vinaio fa il bis a Forte dei Marmi e cambia pelle: spunta l’ipotesi gelateriaA Forte dei Marmi, il locale di All’Antico Vinaio si prepara a una nuova fase, con lavori in corso che suggeriscono un possibile cambio di...

Antico Vinaio investe ancora a Forte dei Marmi: c’è il negozio del senza glutine, “Settore in espansione”L’Antico Vinaio ha aperto un nuovo negozio dedicato ai prodotti senza glutine a Forte dei Marmi.

Temi più discussi: Forte dei Marmi, All’Antico Vinaio raddoppia: la gelateria aprirà al posto di un ristorante; Antico Vinaio investe ancora a Forte dei Marmi: c’è il negozio del senza glutine, Settore in espansione; All’Antico Vinaio scende in campo al Festival della Serie A 2026; I dossier della settimana: tra potere, economia e città che cambia.

Dalle schiacciate al gelato, All’Antico Vinaio porta Oblò a Forte dei MarmiIl fondatore di All’Antico Vinaio apre una gelateria insieme alla moglie Clara Fioretti: Dopo tanti traguardi raggiunti con All’Antico Vinaio, sentivamo il desiderio di affrontare una nuova sfida ... lanazione.it

Forte dei Marmi, dalle schiacciate al gelato: Tommaso Mazzanti lancia Oblò – La nuova avventura con la moglie ClaraFORTE DI MARMI. Dopo il successo con All’Antico Vinaio, Tommaso Mazzanti sceglie di ripartire da zero con un progetto completamente nuovo. Nasce così Oblò, una gelateria che rappresenta una nuova sfi ... msn.com