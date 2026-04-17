A Forte dei Marmi, il locale di All’Antico Vinaio si prepara a una nuova fase, con lavori in corso che suggeriscono un possibile cambio di impostazione. Tra scatoloni e attività di ristrutturazione, si nota la presenza di un carretto dei gelati, elemento che ha attirato l’attenzione di chi frequenta la zona. La novità sembra indicare un’ulteriore offerta, anche se ancora non sono stati comunicati dettagli ufficiali.

Firenze, 17 aprile 2026 – Un carretto dei gelati spunta tra scatoloni e lavori in corso, e tanto basta per accendere la curiosità attorno al nuovo progetto di All’Antico Vinaio. Il marchio fiorentino, diventato negli anni uno dei più conosciuti al mondo nel suo settore, si prepara ad aprire un secondo punto vendita a Forte dei Marmi, ma questa volta potrebbe sorprendere tutti con una svolta inaspettata. L’ipotesi, ancora tutta da confermare, è quella di una gelateria, un cambio di rotta rispetto alla tradizione delle celebri schiacciate. Il progetto prende forma in piazza Garibaldi, dove il brand fiorentino ha già acquisito da tempo un fondo di circa cento metri quadrati con due vetrine, finora utilizzato come magazzino.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - All’Antico Vinaio fa il bis a Forte dei Marmi e cambia pelle: spunta l’ipotesi gelateria

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