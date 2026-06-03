L’Antico Vinaio ha aperto un nuovo negozio dedicato ai prodotti senza glutine a Forte dei Marmi. L’apertura si inserisce in un settore che sta crescendo, secondo quanto riferito dall’azienda. La nuova sede si trova nella località toscana e si aggiunge agli altri punti vendita già esistenti. La scelta di investire nel settore senza glutine fa parte di una strategia di espansione dell’azienda, che continua a rafforzare la presenza nel territorio.

Forte dei Marmi, 3 giugno 2026 – Tra i brand che stanno investendo su Forte dei Marmi c’è anche l’Antico Vinaio. Tommaso Mazzanti, dopo l’apertura del primo negozio in piazza Garibaldi, raddoppia con un altro punto vendita. Che commercializzerà soltanto schiacciate senza glutine. “Dicevano che il gluten free era un settore di nicchia, ma il nostro primo negozio del genere, aperto a Milano, sta andando benissimo”, dice Mazzanti. Che crede in questa branca della ristorazione e dunque apre il suo secondo punto vendita del senza glutine. Si allarga la presenza al Forte. Sorgerà esattamente accanto all’altro negozio. Si allarga dunque dal punto di vista, per così dire “immobiliare” la presenza del conosciuto brand in una piazza strategica per la città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Antico Vinaio investe ancora a Forte dei Marmi: c’è il negozio del senza glutine, “Settore in espansione”

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