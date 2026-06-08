Dalle ceneri della banca rossa alla sfida tra giganti | così il governo Meloni ha riacceso le banche italiane

Da secoloditalia.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo Meloni ha avviato interventi per rafforzare le banche italiane, spingendo verso una maggiore solidità del settore. La riforma mira a sostenere le istituzioni finanziarie nel contesto di una competizione tra grandi gruppi e nuove sfide di mercato. La ripresa del settore bancario italiano si inserisce in un quadro di politiche volte a garantire stabilità e crescita. Attualmente, si discute di strategie per rafforzare le banche storiche e favorire nuovi investimenti nel settore.

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La banca più antica del mondo, quella più “comunista” del pianeta, la più coccolata e poltronizzata dalla sinistra italiana, i l Monte dei Paschi di Siena, fino a nove anni fa era anche una delle più indebitate d’Europa e a un passo dal fallimento, dopo sciagurate avventure finanziarie come l’acquisizione di Antonveneta. Poi lo Stato decise di metterci le mani, e i soldi, tanti, acquisendo un pacchetto che ne consentì il salvataggio, a caro prezzo, in attesa di tempi migliori. Che arrivarono nel 2022, quando la banca senese, liberata dal morso della politica “rossa”, iniziò a tornare in utile e a ipotizzare un piano industriale serio e credibile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Dalle ceneri della banca “rossa” alla sfida tra giganti: così il governo Meloni ha riacceso le banche italiane
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