Vagliattiva rinasce dalle ceneri | Così resistiamo alla violenza

L’associazione Vagliattiva ha annunciato la riapertura delle sue attività dopo un periodo di chiusura causato da atti vandalici alla sede di via Nardi da Razzo. La ripresa è prevista oggi, dalle 10.30 alle 19, con una festa aperta al pubblico. L’evento segna la ripresa delle attività dell’associazione, che si è impegnata a ricostruire e a continuare le sue iniziative nonostante i danni subiti.

Oggi, dalle 10.30 alle 19, l’associazione Vagliattiva ricomincia le sue attività con una grande festa dopo che la sua sede, in via Nardi da Razzo, è stata oggetto di atti vandalici. A giugno l’avevano messa a soqquadro, lasciando scritte e danneggiando gli arredi; mentre a fine anno, nell’area si è sviluppato un incendio. Atti che hanno portato i volontari ad investire le loro risorse economiche e di manodopera nel recupero delle strutture, con caparbietà. E ora sono fiorite tante proposte per grandi e piccini. "Non poteva che essere ad aprile - spiega la presidente Stefania Barrasca - la prima festa della stagione, il mese della resistenza per eccellenza.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vagliattiva rinasce dalle ceneri: "Così resistiamo alla violenza" Leggi anche: Dalle balere a Sanremo: così il liscio romagnolo rinasce con la Gen Z Caro energia, l’allarme dei panificatori: “Così non resistiamo a lungo”Firenze, 11 marzo 2026 – E’ allarme tra i panificatori per l’aumento dei costi dell’energia.