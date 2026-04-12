Vagliattiva rinasce dalle ceneri | Così resistiamo alla violenza

Da lanazione.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione Vagliattiva ha annunciato la riapertura delle sue attività dopo un periodo di chiusura causato da atti vandalici alla sede di via Nardi da Razzo. La ripresa è prevista oggi, dalle 10.30 alle 19, con una festa aperta al pubblico. L’evento segna la ripresa delle attività dell’associazione, che si è impegnata a ricostruire e a continuare le sue iniziative nonostante i danni subiti.

Oggi, dalle 10.30 alle 19, l’associazione Vagliattiva ricomincia le sue attività con una grande festa dopo che la sua sede, in via Nardi da Razzo, è stata oggetto di atti vandalici. A giugno l’avevano messa a soqquadro, lasciando scritte e danneggiando gli arredi; mentre a fine anno, nell’area si è sviluppato un incendio. Atti che hanno portato i volontari ad investire le loro risorse economiche e di manodopera nel recupero delle strutture, con caparbietà. E ora sono fiorite tante proposte per grandi e piccini. "Non poteva che essere ad aprile - spiega la presidente Stefania Barrasca - la prima festa della stagione, il mese della resistenza per eccellenza.🔗 Leggi su Lanazione.it

vagliattiva rinasce dalle ceneri cos236 resistiamo alla violenza
© Lanazione.it - Vagliattiva rinasce dalle ceneri: "Così resistiamo alla violenza"

Leggi anche: Dalle balere a Sanremo: così il liscio romagnolo rinasce con la Gen Z

Caro energia, l’allarme dei panificatori: “Così non resistiamo a lungo”Firenze, 11 marzo 2026 – E’ allarme tra i panificatori per l’aumento dei costi dell’energia.

Cerca tra news e video legati all’argomento.