Meloni alla Camera | Nessun rimpasto Il No al referendum ci ha riacceso Schlein | Mai f

Durante una seduta alla Camera, il presidente del consiglio ha dichiarato che non ci saranno rimpasti di governo e ha affermato che il rifiuto al referendum ha avuto un effetto energizzante. La leader dell'opposizione ha commentato la questione, sottolineando che si discute di questioni di palazzo e di negoziati interni, lontani dalle priorità quotidiane dei cittadini. La discussione si è concentrata principalmente sulle dinamiche politiche e sui temi di governo.

AGI - "Si continua a parlare di rimpasti, fase due, alchimie di palazzo, un mondo distante anni luce da noi. Non c'è alcuna ripartenza da fare, posto che il governo non si è mai fermato". Lo dice la premier Giorgia Meloni nell'informativa alla Camera. " Non c’è alcuna intenzione di fare un rimpasto, perché con tutti i limiti che abbiamo, questo rimane il governo che nonostante si sia trovato a gestire la peggiore congiuntura degli ultimi decenni, ha restituito all’Italia stabilità politica, credibilità internazionale, serietà nella gestione delle risorse, e fondamentali economici decisamente migliori di quelli che aveva negli anni passati". L' informativa della premier nell'aula di Montecitorio è iniziata questa mattina alle nove. 🔗 Leggi su Agi.it

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Meloni alla Camera: "Nessun rimpasto. Finiremo la legislatura. Il No al referendum ci ha r...AGI - "Si continua a parlare di rimpasti, fase due, alchimie di palazzo, un mondo distante anni luce da noi.

Meloni alla Camera: "Nessun rimpasto. Completeremo la legislatura. Il No al referendum ci ...AGI - "Si continua a parlare di rimpasti, fase due, alchimie di palazzo, un mondo distante anni luce da noi.

Temi più discussi: Meloni alla Camera: Nessun rimpasto e no dimissioni. E alle opposizioni: Vi sfido; Il governo: nessun voto anticipato. E Meloni (in silenzio) studia il rilancio; Governo Meloni, Zangrillo: Non c'è nessuna aria di rimpasto; Crosetto: Nessun governo ha mai disatteso gli accordi Usa-Italia.

Meloni alla Camera: Nessun rimpasto dopo sconfitta referendum, governeremo per 5 anni(Agenzia Vista) Il governo ha preso l’impegno di governare questa nazione per cinque anni, ed è esattamente quello che faremo. Non importa ... stream24.ilsole24ore.com

Meloni alla Camera: niente dimissioni né rimpasti, avanti fino a fine legislaturaL’informativa del presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera dei Deputati è andata avanti per circa un’ora, con un secondo intervento previsto alle 13 al Senato. Il premier ha aperto il suo d ... strettoweb.com

Meloni cita Schlein: "Siamo testardamente occidentali, ma abbiamo detto a Usa che non condividiamo guerra in Iran" La presidente del Consiglio si è rivolta anche alla segretaria del Pd Elly Schlein, parlando del rapporto con Trump e con gli Stati Uniti: "Mi ver - facebook.com facebook

Un botta e risposta continuo, in aula a @Montecitorio, tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. La segretaria del Pd insiste con "Toccherà a noi costruire l'alternativa con gli alleati, e tra le persone, e riuscire finalmente ad attuare fino in fondo la Costituzione", Meloni a x.com