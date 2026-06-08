La seconda edizione degli Impact Award si è svolta con la partecipazione di diverse realtà, che sono state premiate per il loro impegno in ambiti come l’ambiente e il sociale. La cerimonia è stata organizzata dalla scuola di management del Politecnico di Milano, in collaborazione con il centro di ricerca Tiresia e con il supporto di Cassa Depositi e Prestiti. L’evento ha riconosciuto progetti e iniziative provenienti da vari settori.

Si è svolta la seconda edizione dell’Impact Award, promosso da Polimi Graduate School of Management in collaborazione con il centro di ricerca Tiresia e con il sostegno di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp). Premiate le iniziative capaci di trasformare le sfide ambientali e sociali in opportunità per il Paese, generando impatti tangibili per persone, comunità e territori. L’evento si è tenuto presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano con la partecipazione del presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini, dell’amministratore delegato di Cdp, Dario Scannapieco, e della Rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto, che hanno consegnato il riconoscimento ai rappresentanti dei sette progetti vincitori. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dall’ambiente al sociale, ecco chi è stato premiato agli Impact Award

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