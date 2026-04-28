Prima di salire sul palco dei Chaplin Award Honors a New York, l’attore ha menzionato suo padre, sottolineando il valore di sfidare chi detiene più potere e di difendere chi ha meno. Durante la cerimonia, Clooney ha ricevuto un premio e ha condiviso questa riflessione personale, spiegando come il suo modo di agire sia influenzato da questa filosofia di vita. La serata ha visto anche altri interventi e premi per personalità del cinema.

George Clooney prima di salire sul palco dei Chaplin Award Honors a New York, dove ha ricevuto un premio, cita suo padre per spiegare il suo modo di vivere. “Sono cresciuto in una famiglia che credeva nell’importanza di partecipare alle difficoltà altrui. Recitare è un lavoro secondario. Mio padre, quando ci cresceva, diceva: ‘Sfida le persone che hanno più potere di te e difendi quelle che ne hanno meno'”, ha detto Clooney. Il gala annuale è l’evento di raccolta fondi di punta organizzato da Film at Lincoln Center a sostegno delle sue rassegne cinematografiche, dei programmi educativi e di importanti festival come il New York Film Festival. Clooney è stato premiato per la carriera di artista del cinema e per il suo contributo nel mondo del cinema e nell’ambito dell’impegno umanitario.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Clooney premiato ai Chaplin Award Honors cita suo padre: "Sfida chi ha più potere di te e difendi chi ne ha meno"

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