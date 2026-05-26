Sanità consegnati i Daisy Award | ecco chi è stato premiato al Teatro Politeama

Notizia in breve

Ieri si è svolta al teatro Politeama la terza edizione del Daisy Award, un premio internazionale rivolto agli infermieri. La cerimonia è stata organizzata dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Palermo in collaborazione con un centro di eccellenza e un’associazione culturale. Durante l’evento, sono stati consegnati i riconoscimenti a diversi infermieri, celebrando il loro lavoro nel settore sanitario. La giornata ha visto la partecipazione di pubblico e rappresentanti del settore.