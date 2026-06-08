Dall' agguato a Bari Vecchia alla fuga con schianto a Giovinazzo | arrestato 21enne vicino ai Capriati

Un 21enne è stato arrestato dopo un inseguimento tra Bari Vecchia e Giovinazzo, culminato con un incidente contro un'auto in sosta. Dopo lo scontro, ha tentato di scappare a piedi, ma è stato fermato pochi metri più avanti. L’uomo era vicino ai gruppi dei Capriati. L’intera operazione è avvenuta in strada, senza altre persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine per l’arresto e i rilievi.

Un inseguimento da Bari a Giovinazzo, finito contro un'auto in sosta e con un tentativo di fuga a piedi durato pochi metri. È così che la Guardia di Finanza ha arrestato Kevin Ciocca, 21enne di Bari ritenuto vicino al clan Capriati di Bari Vecchia.I fatti risalgono a sabato 6 giugno. Erano le 16. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Bari Vecchia, agguato nella notte: ventenne gambizzato in vico Ospedale Civile

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Bari, agguato nel centro storico: ferito un giovane legato ai CapriatiNella zona centrale di Bari, un giovane legato alla famiglia criminale dei Capriati è stato ferito in un agguato.

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