Agguato a Bari gambizzato un 21enne del Clan Capriati È un avvertimento dopo l’omicidio Scavo?

Nella serata di ieri, nel centro di Bari Vecchia, si è verificato un episodio di sparatoria che ha coinvolto un giovane di 21 anni. La vittima, legata al Clan Capriati, è stata raggiunta da un colpo di pistola calibro 9 e trasportata in ospedale. L’accaduto si inserisce in un contesto di tensioni tra gruppi criminali e potrebbe essere legato a un precedente omicidio avvenuto nella stessa zona.

Bari, 20 aprile 2026 – Una sparatoria nel cuore di Bari Vecchia, un 21enne gambizzato nella tarda serata di ieri da un colpo di pistola calibro 9. Quattro quelli sparati a distanza ravvicinata da una persona a piedi, uno solo lo ha colpito. Una dinamica da avvertimento mafioso e che gli inquirenti sembrerebbero collegare all’ omicidio di Filippo Scavo, il 43enne rampollo del clan Strisciuglio ucciso a colpi di arma da fuoco nella discoteca Divine Club di Bisceglie nella notte tra sabato e domenica. Il 21enne ferito sarebbe vicino al gruppo criminale Capriati, una delle quattro famiglie – insieme ai Palermiti, Parisi e Strisciuglio – al centro delle indagini della Dda sulla morte della 19enne Antonella Lopez, ammazzata nel settembre nel 2024 per errore in un conflitto a fuoco tra giovani rampolli dei clan in una discoteca di Molfetta.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Agguato a Bari, gambizzato un 21enne del Clan Capriati. È un “avvertimento” dopo l’omicidio Scavo? Notizie correlate Leggi anche: L’antimafia per l’omicidio in discoteca a Bisceglie Ucciso Fiilppo Scavo, era considerato esponente del clan Strisciuglio Bari, guerra tra clan e vendette private: dopo 23 anni arrestati gli autori dell’omicidio di Danilo AbiusoPer l'omicidio di Danilo Abiuso - commesso il 14 novembre 2003 - sono stati arrestati il 43enne Luigi Guglielmi e il 40enne Giovanni Partipilo. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Bari come Gomorra, gambizzato il 20enne Kevin Ciocca: è affiliato al clan Capriati. Possibile regolamento di conti; Sparatoria a Barivecchia, colpi di pistola all'ingresso del porto: gambizzato il 20enne Kevin Ciocca. Agguato a Bari, gambizzato un 21enne del Clan Capriati. È un avvertimento dopo l’omicidio Scavo?Bari, 20 aprile 2026 – Una sparatoria nel cuore di Bari Vecchia, un 21enne gambizzato nella tarda serata di ieri da un colpo di pistola calibro 9. Quattro quelli sparati a distanza ravvicinata da una ... quotidiano.net Bari, 21enne ferito in un agguato a Bari VecchiaSi torna a sparare nel centro storico di Bari. Nella tarda serata del 19 aprile un 21enne è stato ferito alle gambe in un agguato. Indagini in corso per chiarire movente e responsabili. trmtv.it Il giovane sarebbe uno spacciatore affiliato al clan Capriati di Barivecchia. Negli ultimi giorni a Bari si respira un'aria pesantissima, sembra che le nuove leve della criminalità organizzata si stiano lanciando messaggi, sfidandosi a colpi di pistola e sparatorie pl - facebook.com facebook