Bari agguato nel centro storico | ferito un giovane legato ai Capriati

Nella zona centrale di Bari, un giovane legato alla famiglia criminale dei Capriati è stato ferito in un agguato. L’episodio si inserisce in una serie di eventi che coinvolgono anche un omicidio avvenuto a Bisceglie. Al momento, non sono stati resi noti i responsabili dell’attacco, né le ragioni precise dietro l’azione violenta. Le indagini sono in corso per chiarire i collegamenti tra i due episodi e le eventuali figure coinvolte.

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? Punti chiave Come si collega l'agguato di Bari all'omicidio avvenuto a Bisceglie?. Chi ha ordinato la ritorsione contro il giovane legato ai Capriati?. Perché il clan Strisciuglio ha scelto proprio quel bersaglio strategico?. Quali nuovi scontri tra fazioni criminali si attendono nel centro storico?.? In Breve Ritorsione clan Strisciuglio contro affiliato ai Capriati dopo omicidio Scavo a Bisceglie. Kevin Ciocca ferito da tre colpi d'arma da fuoco nel centro storico di Bari. L'agguato segue l'uccisione di Filippo Scavo avvenuta poche ore prima al Divine Club. Leonardo Mercoledisanto e Sabino Pace hanno confermato i legami di Ciocca con i Capriati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, agguato nel centro storico: ferito un giovane legato ai Capriati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Accoltellamento nel centro storico: un giovane ferito ai polmoni, è in prognosi riservataÈ in gravi condizioni e ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto il giovane magrebino rimasto ferito durante un diverbio con un... Agguato a Bari, gambizzato un 21enne del Clan Capriati. È un “avvertimento” dopo l’omicidio Scavo?Bari, 20 aprile 2026 – Una sparatoria nel cuore di Bari Vecchia, un 21enne gambizzato nella tarda serata di ieri da un colpo di pistola calibro 9. Argomenti più discussi: Studio Aperto: Agguato a Bari, ucciso per errore Video; Angelo Pizzi ucciso per errore in un ristorante di Bisceglie: i 15 colpi sparati e l'ipotesi scambio di persona; Bari, allarme guerra tra clan: il liceo annulla la visita nel centro storico. Motivi di sicurezza, restiamo in classe; Bisceglie, nella Spaghetteria ucciso un innocente: una vendetta di mafia per l'omicidio in discoteca. In Puglia arriva il ministro Piantedosi.