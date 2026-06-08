Dalla Regina ai Monti Lariani il cammino che per secoli ha unito il Lago di Como all’Europa

Notizia in breve

La Via Regina, una strada lunga quasi duemila anni, collega il Lago di Como con l’Europa. Per secoli, ha rappresentato uno dei principali percorsi tra la Pianura Padana e il centro continentale. Oggi, molti la percorrono senza conoscere la sua storia. La strada attraversa i Monti Lariani e si snoda lungo il lago, mantenendo intatto il suo ruolo di collegamento storico.