Dalla Regina ai Monti Lariani il cammino che per secoli ha unito il Lago di Como all’Europa
La Via Regina, una strada lunga quasi duemila anni, collega il Lago di Como con l’Europa. Per secoli, ha rappresentato uno dei principali percorsi tra la Pianura Padana e il centro continentale. Oggi, molti la percorrono senza conoscere la sua storia. La strada attraversa i Monti Lariani e si snoda lungo il lago, mantenendo intatto il suo ruolo di collegamento storico.
C’è una strada che da quasi duemila anni accompagna il destino del Lago di Como. Oggi molti la percorrono senza conoscerne davvero la storia, ma per secoli la Via Regina è stata uno dei principali collegamenti tra la Pianura Padana e il cuore dell’Europa.Le sue origini risalgono all’età imperiale. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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