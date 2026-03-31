Un paese lungo la strada Regina, che attraversa il Lago di Como, segnala problemi di traffico eccessivo e code frequenti. Le auto spesso si susseguono in lunghe file e si verificano sorpassi rischiosi. La località si lamenta del rumore e della difficoltà nel parlare a causa del via vai di veicoli. La situazione viene descritta come insostenibile da chi abita nella zona.

Da Moltrasio la denuncia dei residenti: rombi continui delle moto anche lontano dalla strada, registrazioni shock tra Via Verde e centro paese. “Sembra un circuito, non si vive più” i parla spesso di traffico, code infinite e sorpassi azzardati sulla Regina, la strada che costeggia il Lago di Como. Ma per chi ci vive il problema è anche un altro, più subdolo e continuo: il rumore. Un rumore che non lascia tregua. Che entra in casa, che copre le voci, che accompagna ogni momento della giornata. A raccontarlo è una lettrice di Moltrasio, esasperata da una situazione che definisce ormai “insostenibile”. Non si tratta solo del passaggio delle moto lungo la statale, ma di un fenomeno che si percepisce chiaramente anche lontano dalla carreggiata. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Lago di Como, il paese sulla Regina che rivendica il silenzio: “Non si riesce nemmeno a parlare”

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