Verona-Como 0-1 Douvikas consegna l' Europa ai lariani

Da ilgiornaleditalia.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Como conquista una vittoria importante in trasferta contro il Verona, con il risultato di 1-0 grazie a un gol di Douvikas. La vittoria permette alla squadra di Cesc Fabregas di mantenere vive le speranze di qualificarsi alle competizioni europee. La partita si è svolta senza ulteriori variazioni sul risultato, e il successo del Como rappresenta un traguardo storico per il club.

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La squadra di Cesc Fabregas resta in piena corsa Champions VERONA - Il Como torna al successo e fa la storia, assicurandosi la qualificazione alle Coppe europee. I ragazzi di Cesc Fabregas passano 0-1 al Bentegodi contro l'Hellas Verona, nel match valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A 20252026: decide un gol di Douvikas. Pronti-via, i padroni di casa si rendono subito pericolosi con una conclusione di Suslov, che viene respinta da Butez. Al 4' il portiere francese va a vuoto su un cross dello stesso Suslov e Valentini prova ad approfittarne colpendo la traversa, ma il gioco viene fermato per fuorigioco. Dopo un iniziale momento di affanno, la compagine biancoblu prova a costruire la sua partita, ma deve fare i conti con una difesa avversaria molto ordinata, che concede pochi spazi.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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