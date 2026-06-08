Dalla gioia del Centrosinistra all' ammissione di colpa del Centrodestra | le reazioni

Agrigento ha eletto Michele Sodano come nuovo sindaco, segnando un cambio di direzione. La città, storicamente vicina al centrodestra, ha votato per il candidato del campo largo. La vittoria si è concretizzata con un risultato definitivo, confermando il nuovo indirizzo politico. La scelta ha preso il posto delle precedenti preferenze e ha portato a un cambio di amministrazione. La città si appresta a una nuova fase, dopo anni di rappresentanza di altri schieramenti.

Il verdetto è definitivo. Agrigento cambia rotta. Michele Sodano è il nuovo sindaco. La città dei Templi, per anni roccaforte del centrodestra, sceglie la proposta del campo largo. È un terremoto politico che scuote l'intera Sicilia. Le reazioni arrivano a pioggia. C'è chi parla di rinascita e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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